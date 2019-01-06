Galatasaray'da ikinci yarı hazırlıkları sürüyor

Serhan TÜRK / İSTANBUL (DHA) - Galatasaray, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Antalya\'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi\'nde kamp yapılan otelin sahasında teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Koşu ile devam eden idmanda iki gruba ayrılan oyuncuların bir bölümü yarı sahada çift kale maç yaparken, diğer futbolcular pas çalıştı.

Teknik direktör Fatih Terim, antrenman sırasında orta saha oyuncuları Fernando, Selçuk İnan ve N\'diaye ile bir süre özel olarak görüştü.

EMRE AKBABA\'NIN DÖNÜŞÜ 4-6 AYI BULACAK

Sarı kırmızılı ekipte, tedavisi süren Emre Akbaba ise salonda özel olarak çalıştı. Akbaba\'nın sahalara dönüşünün 4 ile 6 ay arasında olduğu belirtilirken, futbolcunun tedavisinin planlanandan hızlı gittiği öğrenildi. Üç ay önce ayağında parçalı kırık oluşan yıldız futbolcunun, yarından itibaren havuz çalışmalarına başlayacağı ve bu tedaviye vereceği tepkiye göre takıma katılacağı aktarıldı.

Galatasaray, ikinci yarı hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.

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