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Spor

Galatasaray'da hüsran sezonu

Tüm branşlarda gidişat iyi değil Hakan TARHAN / İstanbul,(DHA) - GALATASARAY futbolda buhranlı haftalar geçirirken, yaşanılan başarısızlıklar sadece yeşil sahalarda kalmıyor

18 Aralık 2017 15:04

Tüm branşlarda gidişat iyi değil

Hakan TARHAN / İstanbul,(DHA) - GALATASARAY futbolda buhranlı haftalar geçirirken, yaşanılan başarısızlıklar sadece yeşil sahalarda kalmıyor. Futbolun yanı sıra basketbol ve voleybol takımlarının durumu Dursun Özbek ve yönetimini yaklaşan seçimli genel kurul öncesi sıkıntıya sokuyor. Futbol takımı sezona adeta fırtına gibi girerken, takipçiler ile olan puan farkı Galatasaray\'ı sezonun favorisi yapıyordu. 
FENERBAHÇE DERBİSİNDEN SONRA DURAKLAMA DÖNEMİ BAŞLADI
Fakat Fenerbahçe derbisinden sonra gelen duraklama devri, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir maçlarıyla yaşanılan büyük düşüş, sezon öncesi tartışmalı bir şekilde görevine devam eden Tudor\'a olan güveni iyice azalttı. Vodafone Park\'daki karşılaşmada Beşiktaş\'a karşı oynanan etkisiz, çaresiz futbolla gelen farklı mağlubiyet, Medipol Başakşehir karşısında gelen hezimet taraftarların ve bir nebze futbolcuların teknik direktör Tudor\'a olan inancı sıfırladı. En son geçtiğimiz hafta oynanan ve kaybedilen Yeni Malatya maçı bardağı taşıran son damla oldu. Liderliği kaybeden Galatasaray\'da Dursun Özbek ve yönetiminin Tudor ile ilgili kararını pazartesi alması bekleniyor.
BASKETBOL ŞUBESİ ÇÖKTÜ
Futboldan sonra Galatasaray\'da önemli bir yere sahip basketbol şubesinde de durumlar pek iç açıcı değil. Erkek takımında geçtiğimiz sezon sonu görevine son verilen Ergin Ataman\'dan sonra takımın başına geçen Erman Kunter yönetimindeki Galatasaray bu sezon Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nde kötü günler yaşıyor. Kunter\'in çalıştırdığı Galatasaray Odebank, 11\'inci haftası geride kalan Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nde 5 galibiyet, 6 yenilgi, 16 puanla 9\'uncu durumda. Galatasaray\'ın play-off sınırı olan ilk 8 sıraya girip giremeyeceğini zaman gösterecek. 
Kadın basketbol takımı da erkeklerin durumundan çok farklı değil. 2014 yılında ezeli rakibi Fenerbahçe\'yi Euroleague finalinde yenip, Avrupa şampiyonu olan Galatasaray Kadın Basketbol Takımı bu sezon Türkiye\'de 7\'nci konumda. Marina Maljkovic yönetimindeki Galatasaraylı kadınlar geride kalan 10 haftada 5 galibiyet, 5 yenilgi ile 15 puana sahip.
VOLEYBOLDA DA DURUM İÇ AÇICI DEĞİL
Voleybolda ise Galatasaray takımları zirveden çok uzakta. Kadınlar Vestel Venüs Sultanlar Ligi\'nde 4\'üncü sırada bulunan Galatasaray\'ın ilk üç sırada bulunan Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe ve Vakıfbank takımları ile mücadelede edebilmesinin zor olduğu voleybol otoritelerinin hem fikir olduğu bir konu. Galatasaray\'ın erkek voleybol takımının durumu da pek iç açıcı durumda değil. 12 takımın mücadele ettiği Efeler Ligi\'nde 16 puanla 7\'nci sırada bulunan sarı kırmızıların sezon sonunda başarıya ulaşması çok zor görünüyor. 

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