Galatasaray'da her oyuncuya özel egzersiz

İSTANBUL /DHA

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 24. haftasında Kardemir Karabükspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri\'ndeki antrenmanda her oyuncuya özel bireysel egzersizler yapıldı. Dün akşam Teleset Mobilya Akhisarspor\'a karşı ilk 11\'de forma giyen oyuncuların salonda yenilenme çalışması yaptığı antrenmanda diğer oyuncular üst vücut ve çabuk kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

Bu arada Cedric Carrasso, ameliyatının birinci haftası sonunda saha çalışmalarına başladı. Eren Derdiyok ise bugünkü tedavisinin ardından günü salonda kuvvet çalışmasıyla tamamladı. Jason Denayer de bugünkü tedavisinin ardından kondisyonerler eşliğinde saha çalışmalarına başladı.

Sarı-kırmızılılar, Kardemir Karabükspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.00\'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

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