Galatasaray'da gündem yoğun, şartlar zor

İbrahim ALİOĞLU,(DHA)

Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro kurma amacında olan Galatasaray, hem Dünya Kupası\'nı yakından takip ediyor hem de farklı alternatifleri transfer listesinde tutarak az maliyetle en çok verim alacakları oyuncuları takıma kazandırmak istiyor.

Teknik direktör Fatih Terim de sosyal medyadan yaptığı açıklamada mali durumlardan dolayı transferin zor geçeceğini ancak çok çalıştıklarını ve yapılan çalışmalar sonunda bunun medya ile açık ve net bir şekilde paylaşılacağını belirtti.

ÖNCELİK NAGATOMO, SONRA FORVET

Transfer önceliği olarak gösterilen ve devre arasında İnter\'den kiralık olarak kadroya dahil edilen Yuto Nagatomo için çalışmalarına devam eden Galatasaray, Japon futbolcu için görüşmelerini sürdürüyor. Hücum hattı için ismi geçen ve dış basında da ismi Galatasaray ile anılan Arkadiusz Milik ve Ahmed Musa\'nın Dünya Kupası performansı merak ediliyor. Eren Derdiyok\'un beklentilerin altında istatistikleri ve Süper Lig\'in gol kralı Bafetimbi Gomis\'in yıllık ücretinde zam istemesi nedeniyle forvet transferi için arayışlarını sürdüren Galatasaray\'da transfer listesinin üst sıralarında yer alan Ahmed Musa\'nın da yükselen kupa performansı olası transferi zora soktu. Dış basında da ismi sürekli Galatasaray ile anılan Napoli\'nin 24 yaşındaki Polonyalı forveti Arkadiusz Milik de bir diğer hücum alternatifi olarak görünüyor. Dünya Kupası\'nda da iyi bir performans sergileyen Ahmed Musa, Nijerya\'nın İzlanda\'yı 2-0 mağlup ettiği maçta attığı 2 golle maçın yıldızı oldu. Geçen sezon devre arasında eski kulübü CSKA Moskova\'ya kiralanan Musa, 10 maçta 6 gol 3 asistle takımına katkı verdi. Premier Lig ekibi Leicester City, 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Nijeryalı golcünün performansına göre transferine karar verecek.

NURİ ŞAHİN AYRILIYOR

Bundesliga ekibi Borussia Dortmund\'un sembol isimlerinden biri olan Nuri Şahin\'in kulübünden ayrılma ihtimali yüksek. Alman Bild gazetesinde ismi Galatasaray ile de anılan Nuri\'ye kulübü Dortmund\'un istersen takımdan ayrılabilirsin dediği öne sürüldü. Fatih Terim\'de beğendiği bir oyuncu olan Nuri\'nin şartların oluşması durumunda transferi tamamlanabilir. Düşük maliyetle takıma katılması durumunda önemli bir katkı vermesi beklenen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu geçen sezon Bundesliga\'da 18 karşılaşmaya çıktı ve 2 gol 3 asistle takımına katkı verdi.