Galatasaray'da gündem Ivanovic

Sağ bek arayışlarını sürdüren Galatasaray, Chelsea ile olan sözleşmesi 2017'de sona erecek olan 32 yaşındaki Branislav Ivanovic ile temaslarını hızlandırdı.

İngiliz devi Chelsea'de istikrarlı görüntüsüyle dikkat çeken Sırp yıldızın kontratı 2017 Haziran'da sona eriyor. Chelsea yönetimi, henüz sözleşme yenileme konusunda bir hamle yapmadı.



Sözcü'nün haberine göre; Ivanovic ile menajerler aracılığıyla temas halinde olan sarı-kırmızılı yöneticiler, transferi gerçekleştirmek için ciddi bir teklifte bulundu.



Teknik Direktör Riekerink, sağ bekte yapılan hatalardan oldukça şikâyetçi oldu ve yeni bir transfere ihtiyaç duyduklarını yönetime bildirdi.



Devre arasındaki transfer dönemi için şimdiden kolları sıvayan yönetim, Ivanovic'le Riekerink'in bu yarasına pansuman yapacak.



