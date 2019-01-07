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Spor

Galatasaray'da gözden çıkarılan Eren Derdiyok, TFF'ye başvurdu

Cimbom, Eren'e gerekli ödemeyi yapmazsa golcü oyuncu bonservissiz bir şekilde takımdan ayrılabilecek

07 Ocak 2019 14:17

Galatasaray’da Eren Derdiyok, alacağı için TFF’ye başvurdu. Öte yandan 31 yaşındaki futbolcuya Stuttgart'ın talip olduğu öne sürüldü.

Galatasaray’da gözden çıkarılan Eren Derdiyok, 1.4 milyon Euro’luk alacağı için TFF’ye başvurdu.

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in kadroda düşünmediği Eren Derdiyok, 1.4 milyon Euro'luk alacağı için Sarı-Kırmızılı kulübü TFF'ye şikayet etti.

Takvim'de yer alan habere göre, Cimbom, Eren'e gerekli ödemeyi yapmazsa golcü oyuncu bonservissiz bir şekilde takımdan ayrılabilecek.

Öte yandan 31 yaşındaki futbolcuya Stuttgart'ın talip olduğu öne sürüldü.

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