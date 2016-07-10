Galatasaray'da golcü hedefi Bony

Golcü arayışlarını sürdüren Galatasaray, Guardiola’nın yeni sezon planlarında yer almayan Wilfried Bony’yi kiralık olarak almak için girişimlere başladı.

Marka bir golcü peşindeki sarı-kırmızılılar kiralama formülüyle bu transferi bitirip FFP'de sorun yaşamak istemiyor. Listenin ilk sırasındaki isim ise Manchester City'de gözden düşen Wilfried Bony.

hürriyet'in haberine göre; iki yıl önce Swansea'den 30 milyon Euro'ya İngiliz devine gelen Bony'yi yeni teknik direktörü Guardiola takımda düşünmüyor. Geçen sezon Denayer'i kiralarken Manchester City ile iyi ilişkiler kuran Galatasaray, bu kez de Bony için devreye girme kararı aldı ve girişimlere başladı.

Drogba devreye girecek

28 yaşındaki Fildişili forveti kiralamaya çalışılacak sarıkırmızılı yetkililer, Bony'yi ikna sürecinde vatandaşı olan eski oyuncuları Drogba'dan da yardım almayı düşünüyor.



Vitesse'de 37, Swansea'de 26 gol atan Bony ilk 11'e girmekte zorlandığı Manchester City'de ise geçen sezon 8 kez ağları sarstı.