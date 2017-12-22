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Spor

Galatasaray'da Fatih Terim dönemi!

Sarı-kırmızılı kulüp, Terim ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi Fatih Terim'den Galatasaray'a: "Nerede kalmıştık" Galatasaraylı taraftarların Fatih Terim özlemi sona eriyor

22 Aralık 2017 02:20

Sarı-kırmızılı kulüp, Terim ile görüşmelere başlandığını KAP\'a bildirdi

Fatih Terim\'den Galatasaray\'a: \"Nerede kalmıştık\"

Galatasaraylı taraftarların Fatih Terim özlemi sona eriyor.
Sarı-kırmızılı kulüp, tecrübeli teknik direktör Fatih Terim\'le görüşmelere başlandığını KAP\'a bildirdi. Bildiride, \"Şirketimiz, Futbol A Takımı Teknik Direktörlüğü görevi için Fatih Terim\'le görüşmelere başlanmıştır\" denildi.
TERİM\'DEN MESAJ
Fatih Terim de kendi sosyal medya hesabından Galatasaray\'ı etiketleyerek, \"Nerede kalmıştık\" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Fatih Terim\'in arşiv görüntüleri

FOTOĞRAFLI

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