Galatasaray'da Fatih Terim dönemi!

Sarı-kırmızılı kulüp, Terim ile görüşmelere başlandığını KAP\'a bildirdi
Fatih Terim\'den Galatasaray\'a: \"Nerede kalmıştık\"
Galatasaraylı taraftarların Fatih Terim özlemi sona eriyor.
Sarı-kırmızılı kulüp, tecrübeli teknik direktör Fatih Terim\'le görüşmelere başlandığını KAP\'a bildirdi. Bildiride, \"Şirketimiz, Futbol A Takımı Teknik Direktörlüğü görevi için Fatih Terim\'le görüşmelere başlanmıştır\" denildi.
TERİM\'DEN MESAJ
Fatih Terim de kendi sosyal medya hesabından Galatasaray\'ı etiketleyerek, \"Nerede kalmıştık\" ifadelerini kullandı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Fatih Terim\'in arşiv görüntüleri
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