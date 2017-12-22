Galatasaray'da Fatih Terim dönemi!

Sarı-kırmızılı kulüp, Terim ile görüşmelere başlandığını KAP\'a bildirdi

Fatih Terim\'den Galatasaray\'a: \"Nerede kalmıştık\"

Galatasaraylı taraftarların Fatih Terim özlemi sona eriyor.

Sarı-kırmızılı kulüp, tecrübeli teknik direktör Fatih Terim\'le görüşmelere başlandığını KAP\'a bildirdi. Bildiride, \"Şirketimiz, Futbol A Takımı Teknik Direktörlüğü görevi için Fatih Terim\'le görüşmelere başlanmıştır\" denildi.

TERİM\'DEN MESAJ

Fatih Terim de kendi sosyal medya hesabından Galatasaray\'ı etiketleyerek, \"Nerede kalmıştık\" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Fatih Terim\'in arşiv görüntüleri

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