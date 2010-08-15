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Spor

GALATASARAY'DA DURMAK YOK İSTANBUL (A.A)

15 Ağustos 2010 17:15

-GALATASARAY'DA DURMAK YOK İSTANBUL (A.A) - 15.08.2010 - Spor Toto Süper Lig'de ilk hafta maçında Sivasspor'a 2-1 yenilerek kötü bir başlangıç yapan Galatasaray'da gözler, UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki Karpaty karşılaşmasına çevrildi. Sarı-kırmızılı takım, Ukrayna temsilcisi ile 19 Ağustos Perşembe günü sahasında yapacağı ilk maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Frank Rijkaard yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Sivasspor'a karşı forma giyen futbolcuların rejenerasyon çalışmasıyla maç ertesi programlarını tamamladıkları, diğer oyuncuların ise ısınma çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç yaptıkları bildirildi. Sivasspor maçında sağ adalesine darbe alan Mustafa Sarp'ın dinlendirildiği, sakatlığı bulunan Sabri'nin de tedavisine devam edildiği belirtildi. Elano'nun ise kondisyoner Fatih Yıldız yönetiminde çalıştığı açıklandı. Galatasaray, Karpaty maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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