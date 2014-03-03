Galatasaray'da Drogba krizi yaşanıyor

Galatasaray'da Çaykur Rizespor deplasmanında kaybedilen 2 puan şampiyonluk hedefinde önemli bir yara açarken, lider Fenerbahçe ile de puan farkı yeniden 6'ya yükseldi. Galatasaray için hayati derecede önemli sayılan bir maçta, takımın en fazla kazanan oyuncusu Didier Drogba hiçbir sakatlığı olmamasına rağmen maç kadrosuna alınmadı.

Galatasaray'ın Drogba ile sözleşme yenilememesi yıldız oyuncunun sezonun ikinci yarısındaki performansına olumsuz yansıdığı açıkca görülüyor. Drogba'daki form düşüklüğü üzerine teknik direktör Roberto Mancini'nin yıldız oyuncuya karşı sıfır tolerans ile tavır aldığı görüldü.

Mancini 2 hafta önce Antalya'da Drogba'yı kötü oyunundan ötürü oyundan aldı. Aynı tavrı Drogba için Chelsea maçında da gösterdi. Drogba Chelsea maçında oyundan çıkarılışını hayal kırıklığı ile karşılarken, Mancini'ye birşeyler söylemeden edemedi ve tepkisini açıkca dile getirdi.

DHA'nın haberine göre, Mancini ile Drogba arasında neredeyse soğuk savaşa dönüşen bu gelişmeler, Rize deplasmanı öncesinde masaya yatırıldı.

Mancini 1 saate yakın süre Drogba ile görüştü ve Rize maçı kadrosuna alınmayacağını bildirdi. Drogba bunu doğal karşılamadı ancak teknik patronun fikrine daha fazla da karşı gelemedi. Galatasaray Rize'de hayati maça çıkarken, Fildişi Sahilli Efsane, kadro dışı bırakılmasının sıkıntısıyla soluğu Londra'da aldı. Galatasaray'ın Mancini ile 3 yıllık sözleşmesi olduğunu hesaba katarsak, Drogba ile sarı kırmızılı kulübün yolu kesin olarak sezon sonunda ayrılacak.