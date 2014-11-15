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Spor

Galatasaray'da 'devre arası yolcuları' belli oldu

Galatasaray, devre arasında 13 futbolcuyu göndermeyi planlayor

15 Kasım 2014 13:55

Galatasaray'da yeni başkan Duygun Yarsuvat yönetimi, kemer sıkma konusundaki en önemli adımı verim sağlamayan oyuncuları elden çıkararak atmayı planlıyor. Ocak ayında ayrılması beklenen futbolcuların başında Pandev geliyor. Napoli'den alınan ve beklentileri karşılayamayan 31 yaşındaki Makedon golcü, yıllık 2.4 milyon Euro alıyor. Pandev'den devre arasında kulüp bulması istenecek. 

 

Sabri döndü, Veysel gidiyor

 

Ayrıca Sabri Sarıoğlu'nun affedilmesinin ardından tribüne çıkmaya başlayan Veysel Sarı, Mancini'den sonra Prandelli'nin de gözüne giremeyen Gökhan Zan, sık sık sakatlık problemleriyle karşılaşan Aydın Yılmaz, kadro dışı bırakılan Engin Baytar, Eboue, Yiğit Gökoğlan gibi isimlere gelecek teklifler değerlendirmeye alınacak. Bu futbolcular ya satılarak kulübe gelir sağlanacak ya da alacakları düşülerek bonservisleri verilecek. Ayrıca Furkan Özçal, Umut Gündoğan, Birhan Vatansever, kaleci Eray İşcan, Endoğan Adili gibi genç isimlerin de kiralanması gündemde. 8 oyuncusunu kiralayan Galatasaray, 13 futbolcuyu daha gönderdiğinde eldeki aktif olarak kullanabileceği futbolcu sayısı 22'ye düşecek.

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