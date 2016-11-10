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Spor

Galatasaray'da derbiye özel prim

Jan Olde Riekerink'le biraraya gelen yönetim, Hollandalı çalıştırıcıya tam destek verdi

10 Kasım 2016 13:35

Galatasaray yönetimi, Fenerbahçe derbisi öncesi özel prim hazırlığı yapıyor. Sarı kırmızılılar, Kadıköy'deki maçın kazanılması halinde 1 milyon liralık prim dağıtmayı planlıyor. 

Sportif AŞ yönetimi, Başkan Dursun Özbek ile görüşerek konuyu masaya yatıracak. Özbek'in onay vermesi halinde derbiye doğru oyuncuların motivasyonunu artırmak amacıyla prim açıklanacak. 

Takımın son 3 haftada 2 mağlubiyet almasıyla harekete geçen sarı kırmızılı yöneticiler, derbiye kadar Florya'yı sık sık ziyaret ederek oyuncularla bir araya gelecek.

 

Riekerink'e güven mesajı

 

ntvspor'un haberine göre; Florya'da teknik direktör Jan Olde Riekerink ile toplantı yapan Dursun Özbek ve Sportif AŞ yetkilileri durum değerlendirmesi yaptı.

Hollandalı çalıştırıcıya olan güvenini ortaya koyan yöneticiler, "Basında çıkan haberlere aldırma, biz sana güveniyoruz. Fenerbahçe derbisinde skor ne olursa olsun görevinin başındasın." şeklinde ifadeler kullandı.
 

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