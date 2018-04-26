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Spor

Galatasaray'da derbi hazırlıkları devam etti

İSTANBUL,(DHA) Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında pazar günü Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Galatasaray, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti

26 Nisan 2018 20:38

İSTANBUL,(DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in 31\'inci haftasında pazar günü Beşiktaş\'ı ağırlayacak olan Galatasaray, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana dinamik ısınmayla başlandı. Daha sonra beşe iki dar alan oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde ise sınırlı alanda oyunsal formda taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Öte yandan çalışmaya  ağrılarının olduğunu öne süren Tolga Ciğerci katılmadı.
Sarı-Kırmızlı ekip, Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 11.00\'de gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

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