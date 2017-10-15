Galatasaray'da derbi hazırlıkları başladı

Galatasaray, Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 9. haftasında Fenerbahçe ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu\'nda oynayacağı derbi maçın hazırlıklarına başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde, teknik direktör Igor Tudor yönetimindeki idmanda dün akşam Atiker Konyaspor\'a karşı 45 dakikadan fazla forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise topla ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas ve top kapma çalışmasıyla antrenmana başladı.

Daha sonra interval koşu yapan Sarı-kırmızılılar, dar alanda topa sahip olma çalışması üzerinde durdu.

Antrenmanın son bölümünde dar alanda maç yapıldı.

Galatasaray, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 18.00\'de Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

İSTANBUL / DHA (FOTOĞRAFLI)