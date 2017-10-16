Galatasaray'da darp edilen taraftara davet 

SERHAN TÜRK-İSTANBUL,(DHA) Cumartesi günün Atiker Konyaspor ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray maç sonrası çıkan olaylarda darp edilen taraftarı Hakan Karaoğlu\'nu derbide ağırlayacağını açıkladı.

Konya\'da oynana maçın ardından bir grup taraftar tarafından darp edılen ve sosyal medya\'da görüntüleriyle olay olan Hakan Karaoğlu\'na Türkiye\'nin her yerınden destek geldi. Özellikle Galatasaray Kulübütaraftarına sahip çıkarken Fenerbahçe ile oynayacakları derbi maçında kendisini ağırlayacaklarını dile getirdiler.

Darp edilen taraftar Hakan Karaoğlu ise, olay sosyal mecralarda çok konuşulunca sosyal medya hesabından, \"Beni derbiye davet eden Galatasaray yönetimine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum, iyi ki de Galatasaraylıyım\" açıklamasında bulundu.

