T24 LogoT24 Logo
Spor

Galatasaray'da Dany Karabükspor'a transfer oldu

Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karbükspor Galatasaray'ın stoperi Dany'i 1 yıllığına kiraladı

28 Aralık 2013 16:02

Kardemir Karabükspor Asbaşkanı Ahmet Gölbek, Galatasaray'ın defans oyuncusu Dany Nounkeu'yu sezon sonuna kadar kiraladıklarını söyledi.

Takıma 4 oyuncu katmak istediklerini söyleyen Ahmet Gölbek, "Sivasspor'dan transfer ettiğimiz genç defans oyuncusu Murat Akça takımla birlikte çalışmalara başladı. Takımımızda görmeyi çok arzu ettiğimiz Galatasaray'ın defans oyuncusu Dany'i sezon sonuna kadar kiraladık. Dany defansımıza büyük güç katacaktır. Kendisine inanıyoruz" dedi.

Gölbek, şu ana kadar oyuncularımıza başka kulüplerden resmi bir teklif gelmediğini belirtti.

ETİKETLER

dany nounkeugalatasaraykarabüksporkiralandıstoper

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

10 soruda Libya hakkında her şey; bugüne nasıl gelindi, dünya...

İran, ABD'nin tüm savunma hattını terörist ilan etti...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24