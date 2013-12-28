Galatasaray'da Dany Karabükspor'a transfer oldu

Kardemir Karabükspor Asbaşkanı Ahmet Gölbek, Galatasaray'ın defans oyuncusu Dany Nounkeu'yu sezon sonuna kadar kiraladıklarını söyledi.

Takıma 4 oyuncu katmak istediklerini söyleyen Ahmet Gölbek, "Sivasspor'dan transfer ettiğimiz genç defans oyuncusu Murat Akça takımla birlikte çalışmalara başladı. Takımımızda görmeyi çok arzu ettiğimiz Galatasaray'ın defans oyuncusu Dany'i sezon sonuna kadar kiraladık. Dany defansımıza büyük güç katacaktır. Kendisine inanıyoruz" dedi.

Gölbek, şu ana kadar oyuncularımıza başka kulüplerden resmi bir teklif gelmediğini belirtti.