T24 LogoT24 Logo
Spor

Galatasaray'da Carrasso ameliyat olacak!

Serdar Aziz, takımdan ayrı çalıştı Feghouli de mide rahatsızlığından ötürü antrenmanda yer almayarak dinlendirildi Galatasaray Kulübü, kaleci Cedric Carrasso'nun sol diz iç menisküsünde yırtık bulunduğunu ve ameliyat olacağını açıkladı Sarı-kırmızılılar

19 Şubat 2018 19:14

Serdar Aziz, takımdan ayrı çalıştı

Feghouli de mide rahatsızlığından ötürü antrenmanda yer almayarak dinlendirildi

Galatasaray Kulübü, kaleci Cedric Carrasso\'nun sol diz iç menisküsünde yırtık bulunduğunu ve ameliyat olacağını açıkladı
Sarı-kırmızılılar, Spor Toto Süper Lig 23. haftasında Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri\'ndeki antrenmanda dün akşam Kasımpaşa\'ya karşı ilk 11\'de forma giyen oyuncular, günü salonda rejenerasyon ve bireysel çalışmayla geçirdi.
Jupp Derwall Antrenman Sahası\'nda diğer oyuncuların katıldığı antrenmana ise dinamik ısınmayla başlandı. Ana bölümde ise interval koşu yapıldı.
Antrenman, rejenerasyon koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Sağ dizinde esneme oluşan ve yapılan MR tetkiklerinde geçirilmiş dış menisküs hasarı ile dış yan bağda esneme tespit edilen Serdar Aziz, günü takımdan ayrı özel bir çalışma yaparak geçirdi.
Cedric Carrasso\'nun sol diz iç menisküsünde yırtık bulunduğu ve dizinde blokaj oluştuğu gerekçesiyle kulüp doktoru Yrd. Doç. Dr. Yener İnce tarafından bugün ameliyat edilmesine karar verildi.
Fernando Reges, planlanan program doğrultusunda fizyoterapistler ve kondisyonerler eşliğinde takımdan ayrı sahada özel bir çalışma gerçekleştirdi.
Sofiane Feghouli, mide rahatsızlığından ötürü antrenmanda yer almayarak dinlendirildi.
Sarı-kırmızılılar, Bursaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın sabah saat 11.00\'de Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

İSTANBUL / DHA

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Serdar AzizKulübüCedric CarrassoSpor Toto Süper LigBursasporFlorya Metin Oktay TesisleriKasımpaşaJupp Derwall Antrenman SahasıAnaAntrenmanSağMRYrd Doç Dr YenerFernando RegesSofiane FeghouliSarıkırmızılılar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24