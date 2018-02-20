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Spor

Galatasaray'da Bursaspor hazırlıkları sürüyor

İSTANBUL,(DHA) - SPOR Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında Bursaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, hazırlıklarına devam etti

20 Şubat 2018 19:02

İSTANBUL,(DHA) - SPOR Toto Süper Lig\'in 23\'üncü haftasında Bursaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, hazırlıklarına devam etti. 
Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman eğitsel ısınma hareketleriyle başlarken sonrasında pas çalışması yapıldı. Antrenmanın bir sonraki bölümünde beşe iki dar alan oyun oynandı. Son bölümde ise her iki kanattan orta ve sonuçlandırma çalışması gerçekleştirildi. Antrenman, rejenerasyon koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. 
CEDRİC CARRASSO OPERASYON GEÇİRDİ
Sarı-kırmızılı ekipte Cedric Carrasso, bugün sol dizinden başarılı bir operasyon geçirirken Bafetimbi Gomis\'in yapılan kapsamlı nörolojik ve kardiyolojik tetkiklerinde oynaması ile ilgili bir sorun bulunmadığı tespit edildi.
Galatasaray, Bursaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 11.00\'de gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

(FOTOĞRAFLI)

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