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Spor

Galatasaray'da Boluspor kadrosu belli oldu 

Sarı Kırmızılı takım Bolu'ya hareket etti  Muslera kadroda yok İSTANBUL,(DHA) Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk ayağında Boluspor ile deplasmanda oynayacağı maç öncesi bugün bir antrenman gerçekleştirdi

14 Ocak 2019 18:05

Sarı Kırmızılı takım Bolu\'ya hareket etti 

Muslera kadroda yok

İSTANBUL,(DHA)

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk ayağında Boluspor ile deplasmanda oynayacağı maç öncesi bugün bir antrenman gerçekleştirdi.
Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası\'nda yapılan antrenmana koordinasyon ile ısınmayla başlandı. Daha sonra gruplar halinde beşe iki dar alan oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde oyunsal formda taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Galatasaray, Boluspor maçı için bugün saat 14.00\'te karayoluyla Bolu\'ya hareket ederken, yarın akşam saat 19.50\'de başlayacak olan karşılaşma öncesi bu kentte kampa girecek.
Boluspor maçının kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Mariano Ferreira, Maicon Roque, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Batuhan Şen, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Henry Onyekuru, Fernando Reges, Yunus Akgün, Atalay Babacan, Gökay Güney, Ozan Kabak, Celil Yüksel, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli.

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