Galatasaray'da Belhanda takımdan ayrı çalıştı

İSTANBUL / DHA

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 16. haftasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası\'nda gerçekleşen idmanın ilk bölümünde ısınma hareketleri ve pas destek çalışması yapıldı. Daha sonra dar alan oyunları üzerinde duruldu. Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda oyunsal formda dayanıklılık çalışması gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Bu arada Younes Belhanda, tedavisinin ardından salonda ve sahada takımdan ayrı çalıştı. Sinan Gümüş ise tedavisinin ardından düz koşu yaptı.

Alçıları 10 gün önce alınan ve özel bir botla rehabilitasyon programına başlanan Emre Akbaba da salonda çalıştı.

Sarı-kırmızılılar, Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

(FOTOĞRAFLI)