Galatasaray'da Başkan Özbek ve Fatih Terim basın mensupları ile bir araya geldiler 

Antalya Belek\'te 2\'inci yarı hazırlıklarını sürdüren Galatasaray\'da Başkan Dursun Özbek ve teknik direktör Fatih Terim basın mensupları ile kahvaltı edip, sohbet toplantısı gerçekleştirdiler. Kameraların sadece kahvaltının başından görüntü aldığı toplantıda Başkan Özbek ve Fatih Terim yaklaşan başkanlık seçimleri, transfer, ikinci yarı hazırlıkları ve Arda Turan\'ın Başakşehir\'e transferi hakkında ki soruları cevapladılar.

Fatih Terim, Medipol Başakşehir\'e transfer olan Arda Turan ile ilgili, \"Kimseyle bir derdim yok. Hepimiz işimize bakalım. Allah herkesin işini rast getirsin.\" dedi.

Transferlerle ilgili olarak Terim \"Biz, açık olmaya çalışıyoruz. Sol bek eksik dedik. Asamoah\'ın gelme ihtimalinin yüzdesi düştü. Ancak 2 hafta süre var. Bu işler belli olmaz. Devre arası transfer zor iş. İşin teknik yanı kadar ekonomik yanı da önemli. Ayın sonuna daha var. Bir an evvel gelse iyi olur ama ocak transferleri kolay değil. Dikkat edilmesi gerekir. Biz teknik açıdan eksik gördüğümüz yerleri bildirdik.\" diye konuştu. .

\"EMRE MOR VE OZAN TUFAN İLE İLGİLİ HİÇBİR GİRİŞİMİMİZ YOK\"

Galatasaray Teknik Direktörü Terim, transfer gündeminde olduğu iddia edilen Lionel Carole, Emre Mor ve Ozan Tufan ile ilgili soruları yanıtladı.

İngiltere kulüplerinin istediği öne sürülen Badou Ndiaye ile ilgili herhangi bir teklif olmadığını aktaran Terim, \"Emre Mor ve Ozan Tufan ile ilgili hiçbir girişimimiz yok. Carole\'ün dönmesi şu an için söz konusu değil. Transferde kimseyle temasa geçmedik. Olursa yönetimler ile geçeriz.\" dedi.

Sakatlığı süren Fernando Reges\'in durumu hakkında bilgi veren tecrübeli teknik adam, \"Fernando iyiye gidiyor. Koşulara başlayacak. Gayet iyi çalışıyor. Umduğumuzdan erken gelebilir. Kayserispor maçına yetiştirmek güzel olurdu ama zor.\" diye konuştu.

\"HİÇBİR ŞAMPİYONLUĞUN KOLAY OLDUĞUNU SANMIYORUM\"

Fatih Terim, ligde şampiyonluk yarışının kolay olmayacağını belirtirken, takımının seviyesini yukarı çekmeye çalıştıklarını söyledi. Terim \"Hiçbir şampiyonluğun kolay olduğunu sanmıyorum. Telafi edecek bir yarı kalmadı. Seviye yükseldi. Bu kez de değişilecek bir şey yok. Her maç şampiyonluk yolunda önemli. Kimin nerede puan kaybedeceği belli olmaz. Beklemediğimiz sonuçlarla karşılaşabiliriz. Hayat size sürprizler yapabilir. Her şeye hazırlıklıyız. Transferle ilgili konuşurken var olan oyuncuları daha yukarı çıkarmak önemliydi. Ben bununla uğraşıyorum. Kapasitelerini yükseltmek istiyorum. Kaç kişi okursak olamadım. Bir bütün olarak mücadele edeceğiz. 11\'de olamayan futbolcu, sonraki maçta olabilir. Kampı kesintisiz devam ettirmeyi düşündük. Bu periyot bize iyi gelecek. Galatasaray\'ın büyüklüğünü daha iyi hissettirmek amacımız. Şu ana kadar herhangi bir transfer faaliyetimiz olmadı. Olursa da gereken yapılır. Göztepe de zordu her maç zor geçecek. Oyuncularıma güveniyorum.\" ifadelerini kullandı.

\"GELİŞİMİZ ANİ OLDU\"

Fatih Terim, Galatasaray\'da göreve gelmesinin ani olduğunu belirtirken şunları söyledi:

\"Gelişimiz ani oldu. Gelir gelmez maçlar vardı. Orayı iyi geçmek önemliydi. İkinci yarı hazırlıkları vardı. Transferle ilgili ne ihtiyacımız var onu söyledim. Proje ve mental olarak pek çok şey değişti. Mekanın tanıdık ve bizim oluşu avantajımız. İşleri kolaylaştırıyor. Bir sıkıntımız yok. Oyuncuları izliyorsunuz. Güzel bir hava var. Mutlu insanlar başarı gösterir. Çok şükür rahatız. İyi şekilde hazırlanıyoruz.\"

Fikstür avantajı olup olmadığının sorulması üzerine Terim, \"Fikstüre bakarsak her takımla oynuyorsunuz. Bazen etki edebilir ama çok küçük. Sahada gereğini yaparsanız herkesle her yerde oynarsınız. İyi takım her yerde kazanır ya da kazanmaya oynar. Fikstür çok önemli değil.\" diyerek sözlerini tamamladı.

DURSUN ÖZBEK \"GALATASARAY TARİHİNE GEÇECEK BİR SÜRÜ PROJE ORTAYA KOYDUK\"

Galatasaray\'da 20 Ocak Cumartesi günü yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul ile ilgili konuşan Başkan Dursun Özbek şunları söyledi:

\"Galatasaray\'da seçimler her zaman bayram havası şeklinde geçer. Bence güzel bir seçim olacak.Gerilim yaratması söz konusu değil. Yaklaşık 3 bin üyenin oy kullanacağını tahmin ediyorum. Rakiplerimden biri bana kızmış, \"Başkanı Martta ibra etmeyeceğim\" demiş. Mali tablo ortada. Mart ayında ben yaptığım işleri ortaya koyacağım. Ama daha bugünden ibra etmeyeceğim demek başka bir şey. Yaptıklarımı beğenmiyorsan söylersin. Ama önyargılardan sıyrılmamız lazım. Galatasaray tarihine geçecek bir sürü proje ortaya koyduk. Bizim yaptığımız projelerden yok. Başladığımız projelerin devamını sağlamamız lazım. Harika bir tesis yapacağız. Oteli açacağız. Dijital anlamda iyi bir gelir gelecek. Müthiş, tarihi yansıtan müze yaptık. Sponsor gelirlerini artırmak için çalışıyoruz. Basketbolu şirket altında toplayacağız. Spor salonu ile Aslantepe\'deki arazimiz 365 gün yaşayacak bir yer olacak. Stadın altını geliştirmek için proje yapacaz.\"

\"MAYISTAN EYLÜL AYINA KADAR İMZA TOPLAYANLARIN HEPSİ TÜYDÜ\"

Bazı üyelerin geçen sene olağanüstü seçim için imza topladığını hatırlatan başkan Özbek, \"Mayıstan eylül ayına kadar imza toplayanların hepsi tüydü. Mustafa beyi tebrik ediyorum. Adaylığını koydu. Seçimi savunanlardan daha iyi Galatasaraylı bence. Diğer arkadaşlar da şapkalarını önlerine koyup düşünsün. Lafla peynir gemisi yürümez. Görev geldiğinde hiçbiri ortada yok.\" ifadelerini kullandı.

Başkan adaylarından Mustafa Cengiz\'in listesinde sadece iki kişiyi tanıdığını anlatan Özbek, \"Mustafa beyin listesini gördüm. Onlar da hizmet için buradalar. Yakından tanıdığım bir iki isim var. Onun dışındakileri tanımıyorum.\" şeklinde konuştu.

\"KEMERBURGAZ 6-8 AY İÇİNDE DE HAZIR OLACAK\"

Kemerburgaz\'da yapılacak yeni tesisin Başbakanlıkta onaylandığını dile getiren Özbek, \"Kemerburgaz\'da Başbakanlık olurunu bekliyorduk. Sayın Başbakan da imzaladı. Belge şu anda İstanbul Defterdarlığında. Tahsis çalışmaları ve plan çalışması yapılıyor. Arazi, Milli Savunma Bakanlığına bağlına bağlı. Çalışma yaptık. İstanbul dönüşü hocamla çalışacağız. Tesisin uzun süre hizmet etmesi için hocamla çalışmasını yapacaz. Emlak Konut orayı yapacak. 6-8 ay içinde de hazır olacak.\" değerlendirmesinde bulundu.

Dursun Özbek, Fatih Terim\'in gelişinden sonra taraftarların yoğun bir kombine talebinde bulunduğunu dile getirerek, \"Kombine talebi çok fazla. Bir yere geldik ve durduk. Şu anki taleplere karşı satışları durdurduk.\" diyerek sözlerini tamamladı.

