Galatasaray'da Başkan Özbek, Florya'ya geldi

Tudor uyarılacak

Sarı-Kırmızılı takım 17.00\'de idmana çıkacak

Serhan TÜRK, İSTANBUL / DHA

Galatasaray Yönetimi, sezona iyi başlayan ancak son haftalarda aldığı kötü sonuçlarla eleştirileri toplayan Igor Tudor\'u uyaracak.

Hırvat teknik adam Igor Tudor yönetiminde lige fırtına gibi bir başlangıç yapan Galatasaray, ilk 8 haftada 7 galibiyet 1 beraberlik alarak liderliğe kuruldu. Ancak Sarı kırmızılılar, 9. haftada oynanan Fenerbahçe derbisinden itibaren 4 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik alarak toplamda 8 puan kaybetti.

Bugün Florya\'da yapılması beklenen; Başkan Dursun Özbek, Cenk Ergün ve Tudor\'un zirve toplantısı az önce başladı. Başkan Özbek 16.00\'da Florya\'ya giriş yaptı. Igor Tudor\'dan 5-1\'lik yenilginin nedenlerinin sorulacağı öğrenilirken, 39 yaşındaki çalıştırıcıya futbolcularla bir sıkıntı yaşayıp yaşamadığı da sorulacak. Bu arada Başkan Özbek ve yönetimdeki çoğunluğun Tudor ile sezona devam etme kararında oldukları ve Aytemiz Alanyaspor maçına ardından da Beşiktaş derbisine Hırvat Hoca ile çıkılacağı bildirildi. Bu iki maçta istenmeyen sonuçlar alınırsa tudor yeniden masaya yatırılacak.