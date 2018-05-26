Galatasaray'da başkan adayları oylarını kullandı

Ata SELÇUK - Serhan TÜRK / İSTANBUL,(DHA)

Galatasaray Olağan Seçimli Genel Kurul\'da başkanlığa aday olan Mustafa Cengiz, Dursun Özbek, Ali Fatinoğlu ve Ozan Korkut oylarını kullandı.

Mevcut başkan Mustafa Cengiz 8 numaralı sandıkta, Dursun Özbek 3, Ozan Korkut 10, Ali Fatinoğlu ise 14 numaralı sandıkta oy verdi. Mustafa Cengiz\'in yönetim kurulu listesinde yer alan Abdurrahim Albayrak ise 7 numaralı sandıkta oy kullandı.

FATİNOĞLU: \"GALATASARAY KAZANSIN\"

Ali Fatinoğlu oy kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, \"Çetin bir seçim süreci oldu. Biz proje hazırladık, projelere göre bir ekip kurduk. Bu kadronun daha evvelden görev almamasına özellikle dikkat ettim. Çünkü Galatasaray\'ın 2.5 milyarlık borca götüren yapı, geçmişteki yönetimlerdir. Bundan dolayı herhangi bir sorumluluğu olmayan, ekonomik durumu iyi, eğitim ve çalışma hayatında başarılı olmuş kişilerden yönetim kurulu listesi kurduk. 11 kadınla en fazla kadına yer veren yönetimiz ama asla kadın oldukları için listede değiller. İhtisas sahibi oldukları için listedeler. 24 tane de Galatasaray Liseli var, listemiz dengeli. 47 tane projemiz var. Biz seçilirsek, bu 47 proje ile ilk iki senede olmasa da ondan sonrasında gelir gider tablosunu toparlayacağımıza inanıyorum. Emek veren, bu dakikaya kadar bize destek olan basın emekçilerine de teşekkür ediyorum. Dostluk kazansın, Galatasaray kazansın diyorum\" ifadelerini kullandı.

CENGİZ: \"UMARIM GALATASARAY İÇİN HAYIRLISI OLUR\"

Mustafa Cengiz oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Galatasaray geleneklerine uygun bir seçim yaptıklarını belirten Cengiz, \"Demokrasi gereği, Galatasaray geleneklerine uygun eşit bir seçim yapıyoruz. Kapalı oy, açık sayım. Umarım Galatasaray için hayırlısı olur. Galatasaray kendi kaderini tayin edecek. Bunun neticesi ne olursa olsun saygı duymak gerekir. Halkın sesi, hakkın sesidir. Sandıkta her şey Galatasaray için tecelli eder inşallah. Hem ülkemize, hem Galatasaray\'a hayırlı olsun\" dedi.

KORKUT: \"HEPİMİZ GALATASARAYLIYIZ\"

Bir diğer başkan adayı Ozan Korkut, sandık başında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, \"Bu demokratik günde, kendi görevimi yerine getirip oyumu kullandım. Camiamıza hayırlı olsun. Sonuç ne olursa olsun, hepimiz Galatasaraylıyız. Sonucun Galatasaray\'a en iyi şekilde tecelli edeceğine eminim\" diye konuştu.

ÖZBEK: \"GENEL KURULUN İRADESİ EN İYİYİ SEÇMEYE YÖNELİK\"

Dursun Özbek ise oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: \"Galatasaray için hayırlı olmasını diliyorum. Genel kurulun iradesi en iyiyi seçmeye yönelik. Dolayısıyla Galatasaray\'a hizmet edecek en iiyi başkan ve ekibi seçilecektir.\"

ALBAYRAK: \"KAZANAN GALATASARAY OLACAKTIR\"

Abdurrahim Albayrak ise şöyle konuştu: \"Bu seçimin Galatasaray camiasına hayırlı olsun. Şampiyonluktan sonra yorgun argın bir de seçim çalışmalarına başladık. İnşallah kongre üyelerimiz bugün bunu taçlandırırlar ve Galatasaray\'ın geleceği ile ilgili iyi bir adım atmış oluruz. Sonuç ne olursa olsun kazanan Galatasaray olacaktır. Herkese teşekkür ederim. 4 binin üzerinde katılım bekliyoruz.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Açıklamalar

- Adayların oylarını kullanması

- Genel detaylar