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Spor

Galatasaray'da Antalyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

İSTANBUL,(DHA) Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü

10 Şubat 2018 16:50

İSTANBUL,(DHA)

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig\'in 21\'inci haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Galatasaraylı futbolcular, teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmana dinamik ısınmayla başladı. Dinamik ısınmanın ardından iki gruba ayrılarak antrenmana devam edildi. Atiker Konyaspor karşılaşmasında forma giyen oyuncuların bulunduğu grupta rejenerasyon koşusu ve dar alan pas oyunu gerçekleştirildi. Diğer grup ise ivmelenme güçlendirici koşunun ardından 5\'e 2 dar alan oyunuyla idmanı sürdürdü. Devam eden bölümde sınırlı alanda tek pas ve kontrol pas ile çift kale oyun oynandı. Rejenerasyon koşusu ve soğuma hareketleriyle antrenman tamamlandı.
Galatasaray, Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam saat 17.00\'de yapacağı antrenmanla tamamlayarak mücadele için kampa girecek. 
Öte yandan antrenman öncesi, bugün 33 yaşına giren takım kaptanı Selçuk İnan\'ın doğum günü kutlandı.

(FOTOĞRAFLI)

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