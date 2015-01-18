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Spor

Galatasaray'da Albayrak patlaması: Çok ağır beddua edeceğim!

Galatasaray'a geçtiğimiz sezonun ortasında sürpriz bir şekilde transfer olan Lucas Ontivero hakkında açıklama var

18 Ocak 2015 18:15

Galatasaray'a geçtiğimiz sezonun ortasında sürpriz bir şekilde transfer olan Lucas Ontivero'nun menajeri ile sarı-kırmızılıların idarecisi Abdurrahim Albayrak, öğlen saatlerinde Alanya'da bir görüşme gerçekleştirdi.

Yabancı oyuncu fazlalığı nedeniyle kadroya giremeyeceği için, sezon başında Gaziantepspor'a kiralanan Lucas Ontivero, boşta kalırken orada da istenmeyerek gönderilmişti.

Konu hakkında NTV SPOR'a açıklamalarda bulunan Albayrak, "Yarama parmak basmayın. Ciddi sinirliyim. Antep göndermiş, menajeri buraya geldi. Adamı dinledikçe sinirlerim kabardı. Bu futbolcunun Galatasaray'a nasıl girdiğini anlattı.Beddua etmek istemiyorum, ama ağır beddua edeceğim. Bana Mancini'nin yakın arkadaşıyım ve konuştum, buraya getirdim diyor. Utanmadın mı diyorum. ne yapayım, almasaydım mı diyor. 2 milyon euro verilmiş..." ifadelerini kullandı.

Gaziantepspor formasıyla ligde sadece Kayseri Erciyesspor maçında forma giyen Ontivero, 16 haftalık ilk yarıda 14 hafta kadroya dahi giremedi. Galatasaray'ın Ontivero ile 2018 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.

 

Dakikası 11 bin Euro

 

Galatasaray, geçtiğimiz sezonun ortasında oyuncuya yarım dönemlik 175 bin eurosabit ücretöderken, bu sezonun ilk yarısında da 175 bin euro verdi. Henüz 20 yaşındaki oyuncu için 1 senede Galatasaray'ın kasasından 2 milyon 350 bin euroçıkarken, Ontivero bu süreçte Galatasaray formasını sadece 210 dakika giydi.

 

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