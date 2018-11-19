Galatasaray'da alacaklar ödendi

Galatasaray, futbol takımındaki oyuncuların alacaklarının tamamını ödedi ve oyunculara olan borçlarını kapadı.

TRT Spor'un haberine göre Galatasaray yönetimi, yaklaşık 34 milyon liralık ödeme gerçekleştirdi ve futbol takımındaki futbolculara olan borçlarını ödedi. Yönetim, bu hamleyle Florya'da yaşanan olumsuz havayı pozitife çevirmek için çaba harcıyor.

Sakat ve cezalı futbolcuların sayısının arttığı bu dönemde teknik direktör Fatih Terim, oyuncuların motivasyonunu artıran bu hamle sonrasında yönetime teşekkür etti.

UEFA'ya borçsuzluk kağıdı da gönderen sarı-kırmızılılar, böylece önemli bir adım atmış oldu.