Galatasaray'da 4. Fatih Terim dönemi: Resmi imzayı attı

Galatasaray'da 4. Terim dönemi resmen başladı. Igor Tudor ile yolların ayrılmasının ardından tecrübeli hoca ile görüşmelere başlandığı borsaya bildirilmişti. Fatih Terim kendisini 1.5 yıllığına Sarı-Kırmızılı ekibe bağlayan imzayı attı.

Deneyimli hoca yıllık 3 milyon Euro garanti ücret alacak. İmparator'un Şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi'ne katılım bonusu olarak da 500 bin Euro daha alacağı belirtildi. Terim, sezon sonuna kadar aylık olarak 1905 TL'lik sembolik ücret alacak...

Galatasaray' KAP'a şu düzeltme açıklamasını yaptı:

Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğü görevi için Fatih Terim ile 1.5 futbol sezonu için (2017-2018 futbol sezonu 2.yarısı ve 2018-2019 futbol sezonu) anlaşmaya varılmıştır. Buna göre kendisine 2017-2018 futbol sezonu 2.yarısı için aylık 1905 TL üzerinden anlaşmaya varılmış olup, 2018-2019 futbol sezonu için ise 3.000.000 EURO ücret ödenecektir. Ayrıca Türkiye Süper Ligi Şampiyonluğu durumunda kendisine her bir sezon için 500.000 EURO başarı primi ödenecektir.

Galatasaray Terim'in ücreti konusnda KAP'a ilk olarak şu açıklamayı yapmıştı:

Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğü görevi için Fatih Terim ile 1.5 futbol sezonu için (2017-2018 futbol sezonu 2. yarısı ve 2018-2019 futbol sezonu) anlaşmaya varılmıştır. Buna göre kendisine 2017-2018 futbol sezonu 2. yarısı için 1.000.000 EUR ve 2018-2019 futbol sezonu için 2.000.000 EUR ücret ödenecektir. Ayrıca Türkiye Süper Ligi Şampiyonluğu durumunda kendisine her bir sezon için 500.000 EUR başarı primi ödenecektir.