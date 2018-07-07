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Spor

Galatasaray'a Zürih'te coşkulu karşılama

Serhan TÜRK / ZÜRİH,(DHA) Yeni sezon hazırlıkları için İsviçre'de kamp yapacak olan Galatasaray, Zürih'te taraftarların coşkusu ile karşılandı

07 Temmuz 2018 18:56

Serhan TÜRK / ZÜRİH,(DHA)

Yeni sezon hazırlıkları için İsviçre\'de kamp yapacak olan Galatasaray, Zürih\'te taraftarların coşkusu ile karşılandı. Sarı-kırmızılıları yaklaşık 300 kadar taraftar havalimanında karşıladı. Taraftarlar havalimanını \'İmparator Fatih Terim\' tezahüratlarıyla inletti.
Öte yandan İsviçre\'nin Basel kentinde doğan Eren Derdiyok\'a da Galatasaraylı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Kalacakları otele sarı-kırmızılılar eşliğinde giden Galatasaray, akşam saatlerinde yapacakları antrenmanla Zürih etabına başlamış olacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Taraftarların tezahüratları
-Fotoğraf çekimi
-Havalimanından detaylan

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