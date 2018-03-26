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Spor

Galatasaray'a UEFA'dan tedbir uygulaması geliyor

Sarı-kırmızılılar, transfer cezası almayacak

26 Mart 2018 19:55

Galatasaray'ın UEFA'yla finansal durumlarıyla ilgili yaptığı görüşmelerin ardından, Fenerbahçe'ye olduğu gibi tedbir kararı uygulanması bekleniyor.

Goal Türkiye'de yer alan habere göre; Galatasaray'ın UEFA'yla yaptığı görüşmenin sonucu merakla bekleniyor. Sarı-kırmızılılar, Avrupa kupalarından men edilmeyecek ya da transfer cezası almayacak.

Sarı-kırmızılılara daha önce Fenerbahçe'nin aldığı gibi tedbir kararı uygulanacak. Bilindiği üzere, Fenerbahçe, UEFA'yla yaptığı anlaşma gereği 2019-20 sezonuna kadar her sezon biraz daha azalan hesap açığı vermeyi taahhüt etmiş, ayrıca UEFA katılım gelirlerine de el konmuştu.

Ayrıca Fenerbahçe ve Beşiktaş'a da Finansal Fair Play (FFP) kuralları gereği ancak satabildiği kadar oyuncu alma şartı getirilmişti.

UEFA'nın Galatasaray'a da aynı şekilde yaptırım uygulaması bekleniyor. Bunun dışında Avupa kupalarından men cezası ya da transfer cezası gelmesi ise beklenmiyor.

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