Galatasaray'a Sneijder müjdesi

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor'u cumartesi günü ağırlayacak Galatasaray'da Wesley Sneijder’den iyi haber geldi. Sakatlığını atlatan Hollandalı yıldız, Jan Olde Riekerink'in şans vermesi halinde Trabzonspor maçında takımdaki yerini alabilecek.

Galatasaray sağlık heyeti, Hollanda dönüşü Sneijder’in ilk kontrollerini yaptı. Hollandalı futbolcunun forma giymesine engel olacak bir bulguya rastlanmadı.

Sakatlıkları geçen Serdar Aziz ve Nigel de Jong'un ise maç kondisyonlarının yetersiz olması sebebiyle Trabzonspor maçında ilk 11'de yer almaları beklenmiyor.