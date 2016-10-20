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Spor

Galatasaray'a Sneijder müjdesi

Serdar Aziz ve Nigel de Jong'un sakatlıkları geçmesine karşın, kadroya alınmaları beklenmiyor

20 Ekim 2016 12:50

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor'u cumartesi günü ağırlayacak Galatasaray'da Wesley Sneijder’den iyi haber geldi. Sakatlığını atlatan Hollandalı yıldız, Jan Olde Riekerink'in şans vermesi halinde Trabzonspor maçında takımdaki yerini alabilecek.

Galatasaray sağlık heyeti, Hollanda dönüşü Sneijder’in ilk kontrollerini yaptı. Hollandalı futbolcunun forma giymesine engel olacak bir bulguya rastlanmadı.

Sakatlıkları geçen Serdar Aziz ve Nigel de Jong'un ise maç kondisyonlarının yetersiz olması sebebiyle Trabzonspor maçında ilk 11'de yer almaları beklenmiyor.

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GalatasarayWesley SneijderTrabzonspor

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