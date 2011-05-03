Galatasaray'a seçim yolu açıldı

T24 - Tarihi günlerinden birini yaşayan Galatasaray'da mahkeme ara duruşmada tedbiri kaldırdı. Buna göre 14 Mayıs'ta olağanüstü seçime gidileceği kesinlik kazandı.





Galatasaray'da kaos sona erdi, tedbir kaldırıldı, sarı kırmızılılar seçime gidiyor.

Beyoğlu 2. Asliye Hukuk Mahkemesi Galatasaray kulübü yönetim kurulunun olağanüstü seçime gitmemesi yönünde daha önce koyduğu ihtiyati tedbir kararını kaldırdı.

Beyoğlu 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, 14 Mayıs'ta yapılacağı açıklanan Olağanüstü Genel Kurul üzerindeki tedbir kararını kaldırdı.

Böylece seçimin yapılması önünde hiçbir engel kalmadı.



Bu karara göre sarı-kırmızılı kulüpte seçimli genel kurul açıklandığı gibi 7 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 14 Mayıs'ta yapılacak.

Galatasaray'da Ünal Aysal, Turgay Kıran ve Mehmet Helvacı olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlık için aday olduklarını açıklamıştı.



Helvacı'nın durumu tartışılıyor

Beyoğlu 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin ihtiyati tedbir kararını kaldırmasından sonra belirsiz olan tek konu Mehmet Helvacı'nın adaylığı. Kulübün eski ikinci başkanı Helvacı konusundaki kararı kulüp divan kurulunun hukukçulara danışarak alacağı belirtiliyor.

Galatasaray Kulübü Başkan adaylarından Mehmet Helvacı'nın seçime girip giremeyeceği tartışılıyor.



Galatasaray kesin olarak seçime gidiyor...

Beyoğlu 2. Asliye Hukuk Mahkemesi bugün yaptığı ara duruşmada 14 Mayıs'ta yapılacağı açıklanan seçim için konulan tedbiri kaldırdı. Ünal Aysal, Turgay Kıran ve Mehmet Helvacı'nın başkan adayı olduğu seçim öncesinde, Adnan Polat yönetiminde bulunan Helvacı'nın ise ibra edilmedikleri için giremeyeceği Türker Arslan tarafından açıklandı.

Mehmet Helvacı'nın seçime girebilmesi için yeniden başvuru yapması gerektiği ve kararı da Divan Başkanı İrfan Aktar'ın vereceği öğrenildi.



Aslan: Türk adeletine güvenmemiz boşa çıkmadı

Divan Kurulu Başkanı Türker Aslan, "Hukuken olması gereken oldu. Türk adeletine güvenmemiz boşa çıkmadı. Mahkemede biraz sert bir konuşma yaşadık ancak adalet tecelli etti. Artık Galatasaray'ın 14 Mayıs'ta seçim yapmasında herhangi bir engel yoktur. 27 Mart'ta yapılan genel kurul da işleyişe uygun bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Bu mahkeme bir anlamda onun da ispatıdır." dedi.