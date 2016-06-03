Galatasaray'a Alman stoper mi geliyor?

Galatasaray yeni sezonun yapılanmasında takımın eksikliklerini savunmadan başlayarak kapatmak amacında. Sportif A.Ş.'nin yeni yapılanmış yönetim kurulu kadrosu Alp Yalman, Mehmet Özbek ve Levent Nazifoğlu'nun ilk kez biraraya geldiği toplantıda transferde öne çıkan isimler arasında bir de sürpriz savunmacı vardı. Galatasaray'a önerilen Alman stoper Roman Neustadter, Bundesliga ekiplerinden Schalke'nin formasını 4 yıldır giyiyordu. 28 yaşındaki stoperin sözleşmesinin bittiği ve bonservisinin elinde olduğu bildirildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; maliyeti düşük olarak görülen 1.90 boyundaki Roman Neustadter, Avrupa Şampiyonası'nda Rus Milli Takım kadrosunda da yer alıyor. Rus savunmacı bu sezon Schalke'de 30 maçta forma giyerken 1 de gol attı.



Galatasaray'ın savunmaya transferini düşündüğü isimler arasında Liverpool'un Slovak yıldızı Martin Skrtel de bulunuyordu. Ancak Skrtel'in İngiliz kulübü ile 2018 yılına kadar sözleşmesi sürüyor ve Liverpool'un 5 ile 7 milyon Euro arasında bonservis bedeli istemesi muhtemel olarak görülüyor. Bu yüzden Neustadler ismi stoper transferi için şimdilik öne çıkmış durumda.