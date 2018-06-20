Galatasaray'a müjdeli haber

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Galatasaray'da forma giyen Yuto Nagatomo'nun transferi için Interve sarı kırmızılı ekibin anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Galatasaray'da kiralık olarak geçirdiği 5 ayda takıma büyük katkı sağlayan ve sarı kırmızılıların şampiyonluğunda pay sahibi olan Japon sol bekin transferinde son aşamaya gelindi.

İtalyan basınındaki haberlere göre; Inter ile sözleşmesi 2019 yazında sona erecek Nagatomo için Galatasaray 3 milyon Euro bonservis bedeli ödemeyi kabul etti.

2017/2018 sezonunun ikinci yarısında 15 kez forma giydiği Galatasaray'da 3 asistlik katkı sağlayan 31 yaşındaki futbolcunun transferinin kısa süre içerisinde resmiyete kavuşması bekleniyor.