Galatasaray'a Montolivo müjdesi

İtalya Ligi ekiplerinden Milan tecrübeli oyuncu Riccardo Montolivo’yu serbest bırakma kararı aldı. Orta sahayı takviye etmek isteyen Galatasaray, İtalyan futbolcunun durumunu beklemeye başladı.

İtalyan basınından Montolivo iddiası

Corriere della Sera’nın haberine göre; İtalyan kulübü Milan, 33 yaşındaki Riccardo Montolivo’yu serbest bırakacak.

İtalyan yıldız, takımın ABD’de yapacağı kamp kadrosuna alınmadı. Orta sahayı takviye etmeyi planlayan Galatasaray ise bunun üzerine beklemeye geçti. Esas mevkisi ön libero olan Montolivo, merkez orta saha ve 10 numara pozisyonlarında da görev yapabiliyor.

Galatasaray’a sıcak bakıyor

Kulübüyle 2019’a kadar mukavelesi bulunan tecrübeli oyuncu, resmen serbest bırakıldığında Sarı-Kırmızılılar'ın devreye girmeye hazırlandığı belirdildi. İddialara göre İtalyan futbolcunun menajeriyle bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Montolivo sıcak bakıyor

Montolivo’nun Galatasaray’a oldukça sıcak baktığı belirtilirken, Sarı-Kırmızılı ekibin de UEFA’nın getirdiği finansal kısıtlamalar sebebiyle kiralık ve bonservisi elinde olan oyunculara yöneldiği biliniyor.