Galatasaray'a Malatya'da coşkulu karşılama

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)

SÜPER Lig\'in 16\'ncı haftasında yarın deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Galatasaray kafilesi, Malatya\'ya geldi.

Uçakla saat 17.00\'de Malatya Havalimanı\'na inen Sarı-kırmızılı kafileyi, taraftarlar sevgi gösterileriyle karşıladı. Özellikle Gomis\'e tezahürat eden taraftarlar, meşale yakıp futbolculara destek sloganları attı.

Havalimanından otobüsle ayrılan Galatasaray kafilesi, mücadele öncesi kamp yapacağı otele geçti. Kulüp yöneticilerinin de yer aldığı Galatarasay\'da sakatlıkları bulunan Mariano Ferreira, Tolga Ciğerci ve Lasmin Latovlevici Malatya\'ya getirilmedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Futbolcuların havalimanında görüntüleri

- Taraftarın sevgi gösterileri

- Futbolculardan detaylar

- Meşale yakanlar

- Genel ve detay görüntüler

FOTOĞRAFLI