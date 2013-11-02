Galatasaray'a kötü haber; Muslera'nın ayağında kırık tespit edildi

Torku Konya maçında rakibiyle çarpışıp sakatlanan kaleci Muslera'nın ayağında kırık olduğu bildirildi.
Maçta rakibiyle çarpışıp ayağından sakatlanan Muslera'nın durumu herkesi endişeye sevk etti.
İşte G.Saray'ın yaptığı resmi açıklama:
Oyuncumuz Fernando Muslera’nın dün oynanan Torku Konyaspor maçında sağ ayak 1. parmağında stabil nondeplase kırık (yerinden oynamamış kırık) oluşmuştur. Muslera’nın tedavisine başlanmıştır.
Belinde zorlanma meydana gelen Aurelien Chedjou ’nun tedavisine başlanmıştır.