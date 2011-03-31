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Spor

Galatasaray'a kira sürprizi

Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Özak, 'Galatasaray’ın stat geliri 3-4 kat arttı. Şimdi çıkarıp GSGM’ye...

31 Mart 2011 03:00

T24 - Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Özak, "Galatasaray’ın stat geliri 3-4 kat arttı. Şimdi çıkarıp GSGM’ye yılda 1 milyon dolar ödese çok mu zorlanır" dedi.



Devlet Galatasaray'ın yeni stadı Telekom Arena'dan kira istiyor.

Hürriyet yazarı Vahap Munyar'a konuşan Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak şunları söyledi: "Türk Telekom Arena’nın Galatasaray’a devrinde bir sıkıntı yok. Devir yapılacak. Galatasaray’ın bazı şartları yerine getirmesi gerekiyor. Biz Galatasaray’ın Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne (GSGM) kira ödemesini istiyoruz. Onlar, “Ali Sami Yen’de kira sorunumuz yoktu, şimdi de ödemeyelim” diyorlar. Ancak, diğer kulüplerden kira alıyoruz. Galatasaray da ödemeli.

Galatasaray’ın stat geliri 3-4 kat arttı. Şimdi çıkarıp GSGM’ye yılda 1 milyon dolar ödese çok mu zorlanır. İsim hakkı gelirlerinden de pay vermeleri iyi olur. Biz de o paralarla Doğu illerimize spor tesisleri götürmeye çalışıyoruz."

Bu şartların stadyum açılışındaki protestolar sonrasında ortaya çıkmadığını belirten Özak, "Biz öyle duygusal iş yapmayız. Baştan beri konuşuyoruz. Galatasaray yönetimindeki eski bakanımız Işın Çelebi konuyu yakından biliyor" dedi.


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