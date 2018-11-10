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Spor

Galatasaray'a Kayseri'de coşkulu karşılama

Yasin DALKILIÇ / KAYSERİ (DHA) - Spor Toto Süper Lig 12'nci hafta maçında Kayserispor'a konuk olacak Galatasaray özel uçakla Kayseri'ye geldi

10 Kasım 2018 00:01

Yasin DALKILIÇ / KAYSERİ (DHA) - Spor Toto Süper Lig 12\'nci hafta maçında Kayserispor\'a konuk olacak Galatasaray özel uçakla Kayseri\'ye geldi.
Yarın saat 19.00\'da Kadir Has Stadyumu\'nda Kayserispor ile karşılaşacak Galatasaray, İstanbul\'dan özel uçakla Kayseri\'ye geldi. Sarı kırmızılı takımı Erkilet Havalimanı\'nda çok sayıda taraftar karşıladı. Kayseri\'ye cezalı olan Ndiaye, Rodrigues, Donk, sakatlıkları bulunan Fernando, Nagatomo ve Emre Akbaba, Kayseri\'ye getirilmedi. Sarı kırmızılı taraftarlar Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim\'e \"İmparator Fatih Terim\" tezahüratı ile sevgi gösterisinde bulundu. Sarı kırmızılı takımı taşıyan otobüs, havalimanından otele giderken sarı kırmızı meşalelerle uğurlandı.

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