Galatasaray'a İzmir'de coşkulu karşılama

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında yarın Teleset Mobilya Akhisarspor ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, İzmir’e geldi.

Saat 19.30’da Adnan Menderes Havalimanı’na inen sarı-kırmızılı kafileyi coşkulu taraftar grubu karşıladı. Futbolseverler teknik direktör Fatih Terim’e büyük sevgi gösterilerinde bulunarak, tecrübeli teknik adama çiçek verdi. Taraftarlar futbolcularla da bol bol fotoğraf çektirdi.

Galatasaray’ın Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşması kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Fernando Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Tolga Ciğerci, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Batuhan Şen, Martin Linnes, Ryan Donk, Bafetimbi Gomis, Hakan Balta, Garry Rodrigues, Fernando Reges, Koray Günter, Iasmin Latovlevici, Yuto Nagatomo, Eray İşcan, Sofiane Feghouli

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Galatasaraylı taraftarlardan detaylar

- Galatasaraylı futbolcular ve teknik direktör Fatih Terim’den görüntüler

HABER: Onur ATIŞ - KAMERA: Davut CAN / İZMİR, (DHA)