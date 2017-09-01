T24 LogoT24 Logo
Spor

Galatasaray'a İtalya'dan kötü haber 

Juventus'un Leonardo Spinazzola transferi gerçekleşmedi  Bu durumda Asamoah'ın Juve'de kalması bekleniliyor  Sercan SAPANATAN-İstanbul-(DHA) Galatasaray'ın transferinde büyük uğraş verdiği Asamoah, takımı Juventus'ta kalacak

01 Eylül 2017 00:53

Juventus\'un Leonardo Spinazzola transferi gerçekleşmedi 

Bu durumda Asamoah\'ın Juve\'de kalması bekleniliyor 

Sercan SAPANATAN-İstanbul-(DHA) Galatasaray\'ın transferinde büyük uğraş verdiği Asamoah, takımı Juventus\'ta kalacak. İtalyan basınında yer alan haberlere göre İtalyan devinin Asamoah yerine transferini düşündüğü  Leonardo Spinazzola transferini gerçekleştiremediği için Ganalı oyuncuyu Galatasaray\'a vermekten vazgeçti. 
Leonardo Spinazzola\'nın menajeri Davide Lippi\'nin İtalyan Sky Sport\'a yaptığı açıklamada \"Spinazzola\'nın Juventus\'a transferi için artık vakit kalmadı\" dedi.  İtalyan basını da Spinazzola\'nın menajeri Lippi\'nin bu açıklamalarının ardından Asamoah\'ın en azından ilk yarı sonuna kadar Juventus\'ta kalacağını iddia ettiler. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Juventus Leonardo SpinazzolaAsamoah JuveSAPANATANİstanbulDHA GalatasarayAsamoahJuventusSpinazzolaGanalıGalatasarayDavide LippiSky SportLippi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24