Galatasaray'a İngiliz hakem



UEFA Kupası 2. tur B Grubu maçında 6 Kasım'da deplasmanda Benfica ile karşılaşacak Galatasaray'ın maçını yönetecek hakem açıklandı. Karşılaşmayı İngiliz Martin Atkinson'un yöneteceği açıklandı.



Galatasaray'ın, UEFA Kupası 2. tur B Grubu'nda Portekiz'in Benfica takımıyla deplasmanda yapacağı karşılaşmayı, İngiliz hakem Martin Atkinson yönetecek.



UEFA'dan yapılan açıklamada, 6 Kasım Perşembe günü yapılacak karşılaşmada, Atkinson'ın yardımcılıklarını Peter Kirkup ve Mo Matadar yaparken, dördüncü hakem ise Andre Marriner olacak.