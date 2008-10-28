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Galatasaray'a İngiliz hakem

UEFA Kupası 2. tur B Grubu maçında 6 Kasım'da deplasmanda Benfica ile karşılaşacak Galatasaray'ın maçını yönetecek hakem açıklandı. Karşılaşmayı &

28 Ekim 2008 02:00


UEFA Kupası 2. tur B Grubu maçında 6 Kasım'da deplasmanda Benfica ile karşılaşacak Galatasaray'ın maçını yönetecek hakem açıklandı. Karşılaşmayı İngiliz Martin Atkinson'un yöneteceği açıklandı.

Galatasaray'ın, UEFA Kupası 2. tur B Grubu'nda Portekiz'in Benfica takımıyla deplasmanda yapacağı karşılaşmayı, İngiliz hakem Martin Atkinson yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamada, 6 Kasım Perşembe günü yapılacak karşılaşmada, Atkinson'ın yardımcılıklarını Peter Kirkup ve Mo Matadar yaparken, dördüncü hakem ise Andre Marriner olacak.

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