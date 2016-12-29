Galatasaray'a Brezilyalı stoper önerisi

Galatasaray'da rota, Gençlerbirliği'nin Ahmet Çalık için 5 milyon Euro bonservis bedeli istemesi üzerine Çin'in CD Luneng takımında forma giyen Gil'e döndü.

Çin'de mutsuz olduğu için ayrılmak isteyen 29 yaşındaki Gil'in menajeri, sarı-kırmızılı yönetime kiralama teklifiyle geldi.



Gil, 2016 başında 8.5 milyon Euro karşılığı 2020'ye kadar SD Luneng'e imza atmıştı.



Uzakdoğu ekibinden yıllık 5 milyon Euro kazanan başarılı savunmacı için Galatasaray yönetiminin maliyet hesabı yaptığı öğrenildi.



Maaş bütçesinde yaklaşık 3 milyon Euro'luk boşluk bulunan sarı-kırmızılı, Gil'in transferini ince eleyip sık dokuyor.



Galatasaray'dan ‘Evet' kararı çıkarsa Brezilyalı, sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiralanacak.