T24 LogoT24 Logo
Spor

Galatasaray'a ağır fatura

Seyircisiz maç cezası yolda  Evindeki maçlarda sadece gişe hasılatından 1 milyon euro kazanan Galatasaray, Gençlerbirliği maçında bu geliri kaybedecek PFDK'nın ayrıca 250-300 bin TL para cezası kesmesi bekleniyor İstanbul (DHA) Galatasaray ile Fenerbah

23 Ekim 2017 16:09

Seyircisiz maç cezası yolda 

Evindeki maçlarda sadece gişe hasılatından 1 milyon euro kazanan Galatasaray, Gençlerbirliği maçında bu geliri kaybedecek

PFDK\'nın ayrıca 250-300 bin TL para cezası kesmesi bekleniyor

İstanbul (DHA) Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçın 59. dakikasında yardımcı hakem Tarık Ongun\'un yüzüne ve sırtına isabet eden yabancı maddeler  sarı-kırmızılı ekibe ağır fatura getirecek.
Cüneyt Çakır\'ın oyunu durdurması ve yardımcı hakemi yaralamanın yanı sıra su kabı, çakmak, bozuk para ve benzeri yabancı maddelerin yağması yüzünden Galatasaray\'ın bir maç seyircisiz oynama cezası alacağı bildirildi. Ayrıca kötü tezahüratın yoğunluğu ile katlamalı olarak 250 ile 300 bin TL arası para cezasının da uygulanacağı ifade edildi.
KAYIP EN AZ 1 MİLYON EURO !
Evinde oynadığı maçlarda bu sezon 42 bin ortalama yakalayan ve her maç 1 milyon Euro gişe hasılatı elde eden Galatasaray sahası kapandığı takdirde bu gelirden de olacak. Buna göre hafta sonu Trabzonspor deplasmanına çıkacak Galatasaray, 3 Kasım\'da sahasındaki Gençlerbirliği maçını seyircisiz oynayacak.
MAÇ TATİL OLABİLİRDİ !..
Bu arada ekonomist olan ve çalıştığı şirkette önemli bir görevi olan Tarık Ongun\'un iyi niyeti sayesinde maçın direkten döndüğü de bildirildi.
Cüneyt Çakır\'ın \"İyi misin?\" sorusuna \"İyiyim\" diyen Ongun; yerden kalkmasaydı ve maçı yönetemeyeceğini bildirseydi, Çakır\'ın maç iptali kararı verebileceği ve Galatasaray\'ın 3-0 hükmen yenilgiye kadar gidebileceği de hatırlatıldı.  
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SeyircisizGalatasaray GençlerbirliğiTLDHA GalatasarayFenerbahçeTarık OngunCüneytGalatasarayAyrıcaKAYIP EN AZMİLYON EUROEuroBunaTrabzonsporKasımGençlerbirliğiMAÇ TATİL OLABİLİRDİBuOngun;

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24