Galatasaray'a 45 dakika yetti

Spor Toto Süper Lig'de bekleneni veremeyen Galatasaray, ilk yarının son maçında Erciyesspor'a konuk oldu. Sarı kırmızılılar, ligin son sırasındaki rakibini ilk yarıda bulduğu gollerle 3-1 yendi ve ligin ilk yarısını 2. sırada bitirdi.

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, sezonun kötü geçen ilk yarısını galibiyetle kapattı. Sarı kırmızılılar, deplasmanda Kayseri Erciyesspor’u Sneijder, Burak Yılmaz ve Melo’nun golleriyle 3-1 yenerek ligin ilk yarısını 33 puanla 2. sırada tamamladı. Son 4 maçta 10 puan toplayan Galatasaray, 3 maç aradan sonra deplasman galibiyeti elde etmiş oldu. Ligde oynadığı son 5 maçta mağlup olan Kayseri Erciyesspor’un tek golünü ise Yasin Öztekin attı.

Galatasaray'da Teknik Direktör Mancini yılın son maçına Muslera, Sabri, Semih, Chedjou, Hakan Balta, Melo, Selçuk İnan, Sneijder, Bruma, Drogba, Burak Yılmaz 11'i ile başlarken, Erciyesspor ile ilk maçına çıkan Hikmet Karaman sahaya Bojan, Cem Can, Fazlı Kocabaş, Mangane, Ekrem Ekşioğlu, Murat Akın, Traore, İbricic, Yasin Öztekin, Mandjeck, Vleminckx 11'ini sürdü.

Galatasaray maça fırtına gibi başladı ve daha 2. dakikada ilk golünü buldu. Sağ kanatta topla buluşan Felipe Melo'nun ortası ile ceza sahası içerisinde sol çaprazda topla buluşan Wesley Sneijder topu düzgün bir şekilde kontrol ettikten sonra şutunu çekiyor ve kaleci Bojan Jorgacevic'in solundan bu sezon ligdeki 5. golüne imza attı: 1-0

Rakibi karşısında golü erken bulmasına rağmen hız kesmeyen Cim Bom, 5. dakikada Sneijder ile bir kez daha fole yaklaşmasına rağmen, farkı 2'ye çıkaran isim Burak Yılmaz oldu.

13. dakikada Sabri Sarıoğlu'nun pasıyla sağ kanatta topla buluşan Bruma, ceza sahasına ortasını yaptı. Penaltı noktasının hafif sağ çaprazında bulunan Burak Yılmaz, çok şık bir kafa vuruşuyla topu tam köşeye gönderdi. Burak Yılmaz'ın bu sezon ligdeki 10. golü, Galatasaray'ın da maçtaki 2. golü oldu bu: 2-0

Hücumda hiçbir üretkenlik gösteremeyen rakibi karşısında rahat ve üstün futbolunu sürdüren Galatasaray, 34. dakikada farkı 3'e çıkardı. Sabri Sarıoğlu'nun geri pasıyla topla buluşan Fernando Muslera'nın gelişine gönderdiği uzun pas rakip ceza sahasına yakın bir bölgede sekip ceza sahası içerisine yöneldi. Havalanan topu iyi takip eden Felipe Melo, Bojan Jorgacevic'ten önce davranıp topu kafayla filelerle buluşturdu: 3-0



Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İlk yarıda sahanın her bölgesinde üstünlüğü Galatasaray'dan alamayan, hatta oyuna hiçbir alanda ortak dahi olamayan Kayseri Erciyesspor, 2. yarıda biraz olsun toparlandı. Hikmet Karaman'ın ikinci yarıya Fazlı Kocabaş'ı oyundan çıkarıp yerine yerine Turgay Bahadır'ı alarak başladı. Ve ikinci yarının başlamasıyla birlikte rakip kalede pozisyonlar üretmeye başlayan ev sahibi ekip, bu çabalarının meyvesini 54. dakikada aldı. Senijad Ibricic'in ara pası ile sol kanatta topla buluşan Ekrem Ekşioğlu'nun yerden ortasını savunmada Semih Kaya uzaklaştırmak istedi. Ancak top ceza sahası içerisinde sol çaprazda bulunan Yasin Öztekin'in önüne düştü. Bu oyuncunun gelişine çektiği şut, kaleci Fernando Muslera'nın solundan ağlarla buluştu: 3-1

Ancak ikinci yarının başlarında bocalayan Galatasaray, kalan dakikalarda rakibinin oyuna ortak olmasına izin vermedi. Oyunda önce dengeyi sağlayan ardından üstünlüğü ele geçiren sarı kırmızılılar, yeniden pozisyon üretmeye başladı.

Kronometreler 65'i gösterirken, sağ çaprazdan ceza sahası içerisine giren Sabri Sarıoğlu yerden pasını altıpas çizgisi üzerinde bulunan Didier Drogba'ya çıkardı. Drogba'nın çektiği şut savunmada Murat Akın'dan döndü, topla tekrar buluşan Fildişi Sahilli yıldız, yerdeyken şutunu çekiyor ama top bu kez de kaleciden dönüp tekrar kendisine geldi. Drogba 3. denemesinde ise kaleciden dönen topu bu kez Murat Akın uzaklaştırdı ve Galatasaray'ın 4. golü gerçekleşememiş oldu.

Sarı kırmızılılar sonraki dakikalarda Melo, Burak, Drogba ile bir çok pozisyon üretti ancak kimisinde son vuruşların iyi olmaması kimisinde de kaleci Bojan'ın kurtarışları golün önüne geçti.

Hakemin bitiş düdüğüyle birlikte Galatasaray 2013'ü 3-1'lik deplasman galibiyeti ve 3 puanla kapatmış oldu. 33 puana yükselen sarı kırmızılılar böylece ligin ilk yarısını da 2. sırada bitirmeyi de başardı.