Galatasaray zirvedeki yerini korudu

Süper Lig'in 2017-18 sezonunun 3'üncü haftasında Galatasaray, konuk ettiği Sivasspor'u 3-0 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu. Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren goller Tolga Ciğerci (2) ve Bafetimbi Gomis'ten (pen.) geldi.

Karşılaşma öncesinde Galatasaray taraftarlarına Bafetimbi Gomis maskeleri dağıtıldı. Hafta içinde 'sosyal medya fenomeni' Hakan Hepcan siyah futbolcuya "Maymun" demiş, futbolseverler de Gomis'in yanında olmuştu.

Maçın Özeti

'1 Karşılaşmaya Galatasaray başladı. Tribünlerde ırkçılığa karşı oldukça anlamlı ve hoş pankartlar var.

'4 Galatasaray, rakip ceza sahasına hızlı kısa paslarla girmeye çalışıyor. Sarı-kırmızılı takımın geçen sezon özellikle Riekerink döneminde kanatları sürekli zorladığı ancak sürekli başarısız olduğu anlayış terk edilmiş görünüyor.

'9 Karşılaşmanın yayıncı kuruluştaki spikeri usta isim Yalçın Çetin'in de dediği gibi, Galatasaray'ın karşısında şu anda ilk iki haftadaki rakipleri gibi bir Sivasspor yok. Sarı-kırmızılı ekip için bu maç ligin seviyesi düşünüldüğünde orta-üst seviyede güzel bir sınav olacaktır.

'10 Topsuz alanda rakibini formasından çeken Mariano, sarı kart gördü.

'11 Garry Rodrigues'in kaleciden dönen şutunda bomboş kaleyle karşı karşıya kalan Tolga Ciğerci, topu direğin üstünden auta nişanladı.

'18 Dakika itibarıyla sarı-kırmızılıların bariz bir üstünlüğü olduğunu söylemek güç. Sivasspor, Galatasaray'ın önceki haftalarda bol gollü yendiği Kayserispor ve Osmanlıspor'dan daha aktif oynuyor. Ancak yine de topla oynama ve pozisyon üretme anlamında Galatasaray, rakibine karşı ufak bir farkla üstün durumda.

'22 Sivasspor baskın değil ancak akıllı bir futbol oynuyor. Galatasaray, önceki rakiplerinin oturmamış oyunlarından sonra biraz afallamış gözükse de topla daha çok oynayan taraf.

'24 Sivasspor'un yıldızı Arouna Kone, güçlü yapısıyla Gomis'le birlikte sahada en çok öne çıkan isimlerden. Sivasspor savunması, başarılı bir şekilde uyguladığı ofsayt taktiğiyle başta Bafetimbi Gomis olmak üzere Galatasaraylı futbolcuları yormuş durumda.

'27 Ndiaye uzak mesafeden şansını denedi, yerden sert yaptığı vuruş auta gitti.

'28 Gomis, geçen haftalardaki performansından bir nebze uzak görüntü çiziyor. Fransız futbolcunun hafta içi bir 'sosyal medya fenomeni'nin kendisine "Maymun" demesinin yarattığı gündemle meşgul olduğu düşünüldüğünde, kendisini bu performanstan dolayı yargılamak hoş olmayacaktır.

'30 Sivasspor'un Dyakov'la ceza sahasına oldukça yakın mesafeden kullandığı serbest vuruş, barajdan sekerek kornere gitti.

'31 Maçta tempo artıyor. Sivasspor da etkili ataklarla Galatasaray kalesini yoklamaya başladı.

'35 Gomis 3'üncü kez ofsayta düştü. Sivasspor, ofsayt taktiğini oldukça etkili bir şekilde sahaya yansıtıyor.

'36 Garry Rodrigues'le Galatasaray çok güzel bir şanstan yararlanamadı. Hollandalı futbolcunun ceza sahası içinden sert şutunda Sivasspor kalecisi Rochet, güzel bir refleks göstererek gol izni vermedi.

'39 Sivasspor Kone'yle çok güzel bir kontratağa çıktı. Fildişi Sahilli futbolcunun Serdar Aziz'le girdiği ikili mücadelede Ali Palabıyık, Galatasaray lehine faul kararı verdi. Sivasspor'un yedek kulübesi karara tepki gösterdi.

'41 Galatasaray, Tolga Ciğerci'nin kornerden bulduğu pozisyon sonrası golü attı. Belhanda'nın kullandığı korner sonrası Serdar Aziz ve Gomis'ten seken topu Tolga ağlara gönderdi: 1-0.

'46 Karşılaşmanın ikinci yarısı, Sivasspor'un gerçekleştirdiği santra ile başladı. İki takımda da değişiklik yapılmadı.

'49 Tozluklarında Sivasspor'a benzer şekilde beyaz renk bulunan Tolga Ciğerci'yi karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık uyardı. Tolga, beyaz tozluklarının üzerine kırmızı bant çekti.

'52 Sivasspor, Galatasaray kalesine tehlikeli geldi. Kırmızı-beyazlılar, Kone'yle başlayan atakta Emre ve Hakan'la şut pozisyonları yakaladı ancak ilk şut savunmadan sekerken, ikinci şut da üstten auta gitti.

'54 Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Muslera, Sivasspor'un geliştirdiği kontratağı orta saha çizgisine kadar koşarak engelledi.

'55 Gomis topu ağlara gönderdi. Fransız futbolcu, alışıldık gol sevincini de yaptı ancak kendisi için ofsayt bayrağı havadaydı. Ağlara giden top, gol değeri kazanmadı.

'60 Belhanda ince driblinglerle Sivasspor ceza sahasına girdi. Herkesi geçerek kaleciyle karşı karşıya kalan Faslı futbolcu, yakın mesafeden yaptığı vuruşta topu üstten auta gönderdi.

'64 Serdar Aziz'in kaşında bir kanama var. Milli futbolcunun kanaması, Cyriac ile girdiği ikili mücadelenin ardından nüksetti. Serdar, aynı sorunu geçen hafta da yaşamıştı.

'66 Karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık, Galatasaray kalecisi Fernando Muslera'yı kaleci vuruşunu daha hızlı yapması konusunda uyardı.

'68 Maçtan önce Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, rakipleri Galatasaray'ın 60'ıncı dakika ve sonrasında oyundan düştüğünü belirterek, "Bu dakikadan sonra bir sürpriz yapabiliriz" demişti. Sahadaki oyun da her an sürprize açık görünüyor. Galatasaray, karşılaşma boyunca enerjisini önceki maçların aksine yayarak kullanmasına rağmen yavaş yavaş temposu düşüyor. Sivasspor bu dakikalarda atak geliştirmeye çalışıyor.

'71 Tolga Ciğerci... Linnes'in yarattığı pozisyonda Tolga, ceza sahası dışından yaptığı plase vuruşla farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

'74 Bu sezona kadar kariyerinde toplamda 2 golü olan Tolga, dakika itibarıyla bu sezon ligde 3'üncü maçında 4'üncü golünü attı. Ayrıca Tolga'nın attığı golün Sivasspor'un etkili olduğu dakikalarda gelmesi de takımını oldukça rahatlattı.

'76 Tolga Ciğerci oyundan çıktı. Tüm stat ve oyuncunun çalıştırıcısı Igor Tudor, Tolga oyundan çıkarken alkışladı. Yerine giren oyuncu Selçuk İnan.

'80 Sivasspor'da Cyriac'ın yerine Muhammet Demir oyuna girdi.

'83 Galatasaray, Bjarsmyr'in elle oynamasından dolayı kazandığı penaltıyı Gomis'le gole çevirdi: 3-0. Gomis'in golünden sonra, Fransız futbolcunun çok sevdiği "Sen olsan bari" şarkısı çalındı.

'86 Belhanda'nın yerine Yasin Öztekin oyuna dahil oldu. Gomis'in yerine de Eren Derdiyok sahada olacak. Gomis, oyundan çıkarken teknik direktör Tudor'a tepki gösterdi.

Karşılaşma sona erdi