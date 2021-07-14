Galatasaray, Yunanistan'da neler yaşadı; Terim "pasaportlar verilmeyecek" dedi, 2,5 saat su bile ikram edilmedi!

Galatasaraylı futbolcuların PCR testlerinin Atina'da kabul edilmemesiyle birlikte yaşanan skandalın tüm ayrıntıları tek tek ortaya çıktı. Yetkililer, Galatasaray kafilesinden pasaportları isteyince, Fatih Terim "asla verilmeyecek" dedi. Öte yandan Galatasaray kafilesine 2.5 saat süreyle su bile verilmediği öğrenildi.

Olympiakos ile hazırlık maçı yapmak için Atina’ya giden Galatasaray takımının, Yunanistan'da ‘insanlık ayıbı’ denilecek düzeyde uygulamalar ile karşılaştı.

Hürriyet gazetesinden Ali Naci Küçük'ün haberine göre; Galatasaray kafilesi saat 18:00’de THY’nin özel uçak seferi ile Atina’ya indi. Pandemi nedeniyle Yunan yetkililerinin ülkeye giriş adına istediği tüm şartlar Galatasaray kulübü tarafından yerine getirilmişti. Tüm kafileye 24 saat önce PCR testleri yapıldı ve tamamı negatif olan test sonuçları, aşı kartları ile tüm evraklar sunuldu.

Başta kaptan Arda Turan olmak üzere Radamel Falcao, Luyindama, İdari Menajer Hakan Balta, Terim’in yardımcıları Necati Ateş, Selçuk İnan, staff ekibi ile birlikte 15 kişi hiçbir sorun yaşamadan pasaporttan geçerek takım otobüsüne bindi.



Kafilenin yarısı pasaporttan geçmesine karşın Yunan yetkililer, Türkiye’de yapılan PCR testlerini kabul etmediklerini belirtip havaalanında test yapacaklarını söyledi.

Terim test yaptırdı, futbolculara izin vermedi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim bu talebe de ılımlı, yapıcı yaklaşıp ilk olarak kendisi test yaptırdı. Ancak yetkililerin "Ülkemize girecek olan tüm kafileye test yapacağız. Pasaporttan geçen futbolcular dahil herkes geri getirilecek” talebi, Fatih Terim ve kulüp yetkililerinden tepki gördü.



Yunanlılar, damga vurup giriş izni verdiği Arda Turan, Falcao, Luyindama başta 15 kişiye yakın ismin otobüsten indirilip pasaporta geri getirilmesini istedi.

Fatih Terim bu duruma itiraz etti. Terim bu süreçte başkan Burak Elmas, Atina Büyükelçisi Burak Özügergin, Dış İşleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile de görüştü. Başkan Burak Elmas başta yaşanan yakışıksız durum, tutum Terim, Elmas ve yönetim ile değerlendirildi.

Kafile sınır dışı edilecekti

Yaşananlar üzerine Atina Büyükelçisi Burak Özügergin havaalanına geldi. Ancak hoşnut olmayan tavırlar bununla da sınırlı kalmadı.



Yunan yetkililer, Galatasaray kafilesinin tamamından pasaportlarını istedi. Pasaportlar deport edilip Galatasaray kafilesi bir anlamda Atina’da sınır dışı edilecekti.

Terim'den "Kimse pasaportunu vermeyecek" talimatı

Bu görüşmelerle birlikte Fatih Terim, tüm oyuncularına, kafileye "Kimse pasaportunu kesinlikle vermeyecek" diye seslendi.

Futbolcular, kafilede kimse pasaportlarını Yunan polisine vermedi. Ancak yetkililer bu konuda ısrarcı davranıp inatla beklese de Galatasaray geri adım atmadı.

Galatasaray geri dönüş kararı alırken lounge hizmetlerinden yararlanamayan kafileye Yunanlıların eziyeti bunla da bitmedi. Tam 2.5 saat Galatasaray kafilesine Atina’da su dahi verilmedi.