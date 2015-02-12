Galatasaray yorulmadan çeyrek finalde

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda, Torku Konyaspor'u ağırlayan Galatasaray, Burak Yılmaz, Sneijder (2) ve Olcan Adın'ın golleriyle rakibini 4-1 mağlup ederek, çeyrek finale yükseldi. Torku Konyaspor'un tek golü ise Marica'dan geldi.

Karşılaşmaya etkili başlayan Galatasaray, henüz 10. dakikada 1-0 öne geçti. Yasin'in Ali Turan'dan kaptığı topu önünde bulan Burak Yılmaz, yaklaşık 28 metre uzaktan sert vurdu, kaleci Felgueiras'ın da hatasında top ağlarla buluştu.

6 dakika sonra Sneijder sahneye çıktı. Sol kanattan kullanılan serbest vuruşta Selçuk İnan'ın bıraktığı topu yaklaşık 30 metre uzakta kontrol eden Sneijder müthiş vurdu, top kaleci Felgueiras'ın bakışları arasında ağlara gitti. Sneijder, bu sezon resmi maçlarda ceza sahası dışından 5.golünü attı.

20. dakikada Torku Konyaspor'un golü geldi. Galatasaray cezasahası sol ön çizgisi yakınında kazanılan serbest vuruşta Marica topun başına geldi. Bu oyuncunun vuruşunda top Sinan Bolat'ın uzanamayacağı köşeden ağlarla buluştu, Galatasaray: 2 - Torku Konyaspor: 1.

34'üncü dakikada bir başka gözlerin pasını silen gol geldi. Torku Konyaspor cezasahası sağ içinde Bruma'nın pasıyla buluşan Sneijder, akıl dolu bir aşırtmayla topu 3. kez Torku Konyaspor ağlarıyla buluşturdu ve Galatasaray yeniden farkı 2'ye çıkardı.

İlk yarıda son sözü Olcan Adın söyledi. 46'ıncı dakikada Burak Yılmaz, cezasahası sağ içinden arka direğe ortaladı. Olcan Adın bomboş pozisyonda topu ağlarla buluşturdu ve Galatasaray ilk yarıyı 4-1 önde kapadı.

İkinci yarıda da Galatasaray'ın üstünlüğü vardı. Torku Konyaspor'a pozisyon vermeyen Galatasaray'da günün başarılı ismi Burak Yılmaz ise 55'inci dakikada yerini Goran Pandev'e bıraktı.

61'de Tarık'ın sağ kanattan penaltı noktası üzerine gönderdiği topa Sneijder gelişine sert ve düzgün vurdu, kaleci son anda topu çıkardı.

Galatasaray taraftarı 79. dakikada Hasan Kabze lehine tezahürat yaptı. Maç oynandığı sırada tribünlerden "Hasan Kabze" sesleri yukseldi.

82'inci dakikada Torku Konyaspor gole çok yaklaştı. Torje, cezasahasına girdi, sert vurdu, top direkte patladı.

83'te Pandev Konyaspor cezasahasına girerken kendini yerde buldu. Galatasaraylılar penaltı beklerken hakem devam dedi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Galatasaray, ilk yarıda bulduğu gollerle Torku Konyaspor'u 4-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Stat: Türk Telekom Arena

Hakemler: İlker Meral, Baki Tuncay Akkın, Hakan Yemişken

Galatasaray: Sinan Bolat, Tarık Çamdal, Chedjou, Koray Günter, Olcan Adın, Bruma, Selçuk İnan, Melo (Dk. 75 Dzemaili), Yasin Öztekin (Dk. 66 Hamit Altıntop), Sneijder, Burak Yılmaz (Dk. 55 Pandev)



Torku Konyaspor: Felgueiras, Ali Turan (Dk. 70 Hasan Kabze), Kokalovic, Selim Ay, Mehmet Uslu, Kenan Özer, Ali Çamdalı (Dk. 69 Ömer Ali Şahiner), Mehmet Güven, Djalma, Mahlangu (Dk. 69 Torje), Marica

Goller: Dk. 10 Burak Yılmaz, Dk. 16 ve 34 Sneijder, Dk. 45 Olcan Adın (Galatasaray), Dk. 20 Marica (Torku Konyaspor)



Sarı kart: Ali Turan (Torku Konyaspor)