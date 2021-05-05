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Spor

Galatasaray yönetiminde Mahmut Recevik ve Emre Erdoğan istifa etti

05 Mayıs 2021 22:30

Galatasaray yönetim kurulu üyeleri Mahmut Recevik ile Emre Erdoğan görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı.

Galatasaray'da 29 Mayıs'ta yapılması beklenen seçim kararının iptal edilmesinin ardından yönetim kurulunda ayrılıklar yaşandı.

Yönetim kurulu üyeleri Recevik ile Erdoğan görevinden istifa etti. Mahmut Recevik istifası ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı

"Değerli büyük Galatasaray camiasına, bugün bulunmadığım yönetim kurulu toplantısında alınan karar sonrası görevimden istifa ettiğimi saygıyla duyururum."

Emre Erdoğan da kendi sosyal medya hesabından istifa ettiğini doğruladı.

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