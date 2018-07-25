Galatasaray yönetiminde istifa

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Murat Ece, görevinden istifa etti. Ece'nin yerine Genel Sekreter Kaan Kançal getirildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Murat Ece'nin istifası sonrası başkan yardımcılığına Genel Sekreter Kaan Kançal'ın, boşalan genel sekreterlik görevine ise İlber Aydemir'in getirilmesine karar verildiği aktarıldı.

Açıklamada, "Sayın Murat Ece'ye görev yaptığı süre boyunca kulübümüze olan katkılarından ötürü çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz" denildi.