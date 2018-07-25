T24 LogoT24 Logo
Spor

Galatasaray yönetiminde istifa

İstifa eden Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Murat Ece'nin yerine Kaan Kançal getirildi

25 Temmuz 2018 00:26

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Murat Ece, görevinden  istifa etti. Ece'nin yerine Genel Sekreter Kaan Kançal getirildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Murat Ece'nin istifası sonrası başkan yardımcılığına Genel Sekreter Kaan Kançal'ın, boşalan genel sekreterlik görevine ise İlber Aydemir'in getirilmesine karar verildiği aktarıldı.

Açıklamada, "Sayın Murat Ece'ye görev yaptığı süre boyunca kulübümüze olan katkılarından ötürü çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz" denildi.

ETİKETLER

GalatasarayGalatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Murat EceistifaKaan Kançal
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24