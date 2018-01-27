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Spor

Galatasaray Yönetimi'nde ilk fire 

Celal Açar yeni haftanın ilk günü istifa dilekçesini verecek Açar: "24 saatlik tempoya ayak uyduramayacağım söylendi !

27 Ocak 2018 17:53

Celal Açar yeni haftanın ilk günü istifa dilekçesini verecek

Açar: \"24 saatlik tempoya ayak uyduramayacağım söylendi !..\"

Serhan TÜRK, İstanbul DHA

Galatasaray\'da Başkan seçilen Mustafa Cengiz\'in yönetim kurulu listesinde yer alan Celal Açar, Pazartesi günü istifa dilekçesini vereceğini söyledi.
Doğan Haber Ajansı\'na açıklamalarda bulunan Açar, yönetim kurulu görev dağılımında kendisine bir görev verilmediği için bu kararı aldığını söyledi.
79 yaşındaki Celal Açar, DHA Muhabirine yaptığı açıklamada; \"Sayın Başkan beni yaşlı bulduğunu söyledi. Bunu öne sürerek ve 24 saatlik yoğun tempoya dayanamayacağımı düşünerek bana bir görev verilmedi. Ben de gençlerin önünü açmak için Pazartesi günü istifa dilekçemi sunacağım\" şeklinde konuştu.

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